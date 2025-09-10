元プロ野球選手の韓国暴力団員が、出所から2カ月も経たないうちに再び逮捕された。【写真】妻子持ち、元プロ野球選手の性犯罪今回は妻に暴行を加え、骨折させた容疑によるものだ。釜山警察庁によると、釜山地方裁判所は9月9日、暴力行為等処罰法違反（傷害再犯）の疑いでAに対し「逃走のおそれがある」として逮捕状を発付した。Aは6日午前5時頃、釜山市内の自宅で妻に暴行し、骨折などの重傷を負わせた疑いで現行犯逮捕されている