今や国民的副業になりつつある「スキマバイト」。「タイミー」や「シェアフル」などが有名だが、一般的な人材派遣会社が斡旋する例も増えている。バイトと言えば若者のイメージがあるが、「スキマバイト」の場合は中高年の利用者も多いという。はたして、現場に来ているのはどんな人々なのか――。夫婦関係や介護問題について取材をする傍ら、「スキマバイト」のヘビーユーザーでもある熟女ライターが自らの体験談をレポートする。