テレビプロデューサー佐久間宣行がプロデュースする8人組アイドルグループ・ラフ×ラフが、2025年9月6日（土）にお台場ダイバーシティ東京プラザ フェスティバル広場でフリーライブを開催した。事前に「目標集客人数700人」を掲げ、メンバー自らSNSやイベントで熱心に告知を重ねてきた本公演。当日は743人（第二部公演）を動員し、目標を大きく上回る結果となった。【動画】「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」最新回二部