日本テレビ系人気クイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』のスペシャル企画「1000万SP」（後7：00）が、きょう5日に放送され、羽鳥慎一＆武田真一コンビが番組史上のべ31組目の全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。【番組カット】「真剣！」羽鳥慎一＆武田真一が悩みながらも挑む全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回、朝の情報番組2大MCの羽鳥と武田が、一夜限りの最強タッグを組み登場