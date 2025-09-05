【テヘラン＝吉形祐司】アフガニスタン東部で８月３１日に起きた地震で、「異性の体に触れてはならない」というイスラム法の厳格な適用により、男性のみの救助隊から女性被災者が見殺しにされていたことがわかった。現地住民らが読売新聞の取材に証言した。イスラム主義勢力タリバン暫定政権の女性抑圧政策が、回避できたはずの悲劇を招いた形だ。暫定政権の４日の発表では、最も被害が大きい東部クナール州の死者は２２０５人