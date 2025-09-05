タイのタクシン元首相が自家用ジェット機でドバイへ出国しました。首相だった次女が失職したことで政治的に追い込まれている中、“国外逃亡した可能性がある”との観測が広がっています。タクシン元首相はきのう夜、「シンガポールで健康診断を受ける」としてタイを出国しましたが、途中で行き先を変更し、中東ドバイに到着しました。タクシン氏の次女・ぺートンタン氏が先月、首相を失職したことから、政治的に追い込まれたタクシ