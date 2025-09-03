米グーグルの建物に掲げられたロゴ＝2019年9月、米カリフォルニア州（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米連邦地裁は2日、米IT大手グーグルの反トラスト法（独禁法）違反を巡る裁判で、司法省が要求していたインターネット閲覧ソフト「クローム」の売却を求めない判断を下した。当面は事業分割の危機を回避した格好だ。一方で地裁はグーグルに対し、競合他社への検索データの一部提供などの是正措置を講じることを求めた。首都ワ