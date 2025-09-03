日本郵便（ＪＰ）で運転手への点呼が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は３日にも、貨物自動車運送事業法に基づき、軽バンなどによる運送事業を行う郵便局約１００局について車両使用停止の行政処分案を通知する。関係者が明らかにした。ＪＰ側に弁明の機会を与えた上で、４週間後の１０月１日に約１００局を処分する方針。ＪＰは４月２５日から国交省の特別監査を受けている。トラックやワンボックス車（２５００台