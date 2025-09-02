地域新聞社が急速に切り返す動き。前日は地合い悪に流され８．７％安と急落したが、きょうはリバウンド狙いの買いが優勢。同社は千葉県や茨城県で無料情報誌（フリーペーパー）の発行や折込みチラシ配布事業などを手掛けているが、生成ＡＩ分野にも積極的に展開する構えをみせている。７月上旬には生成ＡＩ活用の広告効果最大化技術に関する特許も出願している。そうしたなか、１日取引終了後にこの特許出願中