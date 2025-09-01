ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が1日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）の現在の取り組みについて言及した。現在、佐々木がツーシームとカットボールの新球種に挑戦している意図について、指揮官は「その2つは空振りさせる球ではない。打者に芯を外させて打たせる球。右打者には少し沈ませてゴロを