米国アリゾナ州で巨大な砂嵐が発生し、およそ１万５０００世帯が停電し、空港施設の一部が損傷するなどの被害が相次いだ。２６日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、前日の夕方、アリゾナ州の大都市フェニックス一帯に「ハブーブ（Ｈａｂｏｏｂ）」と呼ばれる巨大砂嵐が襲来した。その当時の映像を見ると、まるでＳＦ映画のように、数十メートルの高さにも及ぶ巨大な茶色い砂と塵が都市全体を覆い尽くし、地上の視界がほとんど見