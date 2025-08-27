プロ野球は残り30試合前後となり、優勝争いが佳境を迎える一方、9月に差し掛かるこの時期は、各球団が来季に向けた動きを本格化させていく時期でもある。【もっと読む】広陵辞退騒動だけじゃない！「監督が子供を血だらけに」…熱戦の裏で飛び交った“怪文書”中でも重要ミッションといえるのが監督人事である。就任1年目でリーグ優勝が目前に迫る阪神の藤川球児監督（45）はともかく、今季限りでの退任が既定路線といわれて