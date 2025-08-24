幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気YouTuberでインフルエンサーのいけちゃん（27）が24日、X（旧ツイッター）を更新。自身に寄せられる誹謗（ひぼう）中傷に対し、法的手続きを行うと発表した。「【ご報告】今回の報道に関連して、度を超えた誹謗中傷や個人情報の暴露が確認されています。これらについては可能な限り証拠を記録し、弁護士を通じて情報開示請求を行いました」とつづった上で「今後