兵庫・神戸市のマンションで24歳の女性がナイフで刺されて殺害された事件で、東京都に住む会社員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、東京・新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）です。谷本容疑者は、8月20日夜、神戸市中央区のマンションのエレベーターの中で、住人の片山恵さん（24）の胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。警察によると谷本容疑者は、仕事を終えてマンションに帰る途中だった片山さ