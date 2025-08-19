「ディプティック（Diptyque）」が、「レ ゼサンスドゥ ディプティック（Les Essences de Diptyque）」から新作フレグランス「オード パルファン ラズリオ（Lazulio）」（100mL 4万7410円）を9月2日に発売する。 【画像をもっと見る】 レ ゼサンスドゥ ディプティックは、自然がもたらす宝物を香りで表現した、ディプティックのプレミアム フレグランス コレクション。2024年に登場し、サンゴ、マザー オブ パール、バーク、睡蓮