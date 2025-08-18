ロイター通信によると、英俳優のテレンス・スタンプさんが１７日死去した。８７歳だった。死因は明らかにされていない。１９３８年、ロンドン出身。貧しい少年時代を送り、奨学金を得て演劇の学校に通った。６２年の映画デビュー作でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされ、「コレクター」（６５年）でカンヌ国際映画祭の主演男優賞を受賞した。端正な顔立ちと演技力で人気を集め、「スーパーマン」（７８年）や「スーパーマ