徳島市の小松海岸で17日朝、親子でサーフィンを楽しんでもらう体験教室が開かれましたこの教室はサーフィンを通して徳島の海の魅力や親子で一緒に遊ぶ楽しさを感じてもらおうと開かれました。17日、午前7時から始まった教室には親子連れ25人が集まり、講師からサーフボードの扱い方や基本姿勢などの指導を受けたあと海に入りました。参加者らはボードの上でうつぶせになり、手で水をかく「パドリン