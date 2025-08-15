新日本プロレスの石森太二（４２）の特別興行「超人・石森太二はもっと無茶をする」（１０月７日、東京・後楽園ホール）の試合形式として「１２０分アイアンマンランブル」が１５日にアナウンスされた。同興行は昨年１１月に東京・新宿フェイスで行われ、石森が全６試合に出場するという鉄人っぷりで話題に。大会公式Ｘアカウントで石森がＡＩのような音声に振り回される様子も定番となっており、２年連続の開催と聖地進出が１