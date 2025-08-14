食楽web JR東京駅構内及び丸の内改札外にある商業施設『グランスタ東京／グランスタ丸の内』では現在、営業中の多くのショップで夏シーズン向けの新作＆期間限定＆店舗限定メニューを販売しています。 今回はその中からマストでゲットしておきたいオススメスイーツ5品を紹介します。まだまだ終わる気配を見せない酷暑を美味しく、そして爽やかに乗り切りましょう！ SOBAP グランスタ東京店「ICE SOBAP」