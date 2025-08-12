8月14日(木)21:00LIVEスタート予定J3番記者さんが『J3の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・村田亘さん「FOOTBALL TODAY KANAZAWA」・田中紘夢さん「長野県フットボールマガジン『Nマガ』」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記サイトの3人が集合し『運命を分ける真夏の決戦を展望＆自チーム展望』などについて語るLIVE配信を行います。