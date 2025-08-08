サンワサプライ株式会社は、あらゆる角度調整が可能な540度回転コネクタ「AD-USB34CCFBK」を発売した。狭いスペースでも快適に使用でき、高出力でノートPCやタブレットの高速充電を実現する。本製品があれば、手持ちのType-Cケーブルをコネクタ回転ケーブルにすることができる。■コネクタを自由な向きに回転お手持ちのType-Cケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転する。コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できる。■