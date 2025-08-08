BIGBANG（ビッグバン）メンバーで歌手G−DRAGONのコンサートチケットが、高額転売される「ダフ屋行為」が8日、話題となった。韓国メディアが報じた。大規模なワールドツアーを展開中で、すでにソウル、東京、ブルラカン、大阪、マカオ、シドニー、メルボルン、台北、クアラルンプール、ジャカルタ、バンコク公演が全席売り切れの大盛況で終わった。今後、香港、ニューアーク、ラスベガス、ロサンゼルス、パリなどでツアーを展開す