ダンスインストラクターの井埜奈々絵（５１）が明かす、ボディコンテストでの舞台上の?魅せ方?とは――。井埜のトレーニング歴は１０年で、大会出場歴は８年。現在は週５回、筋トレを行っている。日本最大級のボディコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＢＥＥＦＳＡＳＡＫＩＪＡＰＡＮＣＬＡＳＳＩＣ」（６月２９日、埼玉・越谷コミュニティセンター）では、ウィメンズビキニ・マスターズ５０歳以上で準優勝を果たした。