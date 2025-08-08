卓球女子シングルスで世界ランキング８位の伊藤美誠（スターツ）は、まさかの事態にも冷静に対処した。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜初日（７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１回戦は午後９時開始予定だったが、大幅に遅れる形となった。試合は黄怡樺（台湾）に３―０で快勝したものの、時計の針は午後１０時半を過ぎていた。「今日はちょっと夜遅い時間ということで、ここまで