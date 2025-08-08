【カイロ共同】ロイター通信は7日、トランプ米政権がレバノン政府に対し、同国の親イラン民兵組織ヒズボラの武装解除を段階的に進め、今年中に完了させる計画を提示したと報じた。引き換えにイスラエル軍のレバノン攻撃を終了させ、レバノン南部5カ所に駐留するイスラエル軍部隊も撤収させる内容という。レバノンのモルコス情報相は7日の閣議で、米政権の計画が掲げる「目標」を承認したが、工程など詳細は議論しなかったと述