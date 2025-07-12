50万円で買った格安別荘。憧れの別荘ライフを夢見てDIYをしていたら、庭に出現したのはまさかの「川の源流」―。この衝撃の展開を記録したYouTube動画が話題を呼んでいます。築40年の山奥の別荘を自力でリノベーションしていた投稿主が、庭の整備中に遭遇したのは、敷地から溢れてくる大量の湧き水。その水をたどると、やがて小川から清流となり、利根川に合流していることが判明しました。視聴者からは「東京都民の飲み水になって