この頃高くて困るのが、お米とティッシュとiPhoneだ。2022年に災害級の円安が始まって以来、日本国民は“廉価版”であるiPhone SEのモデルチェンジを待ち望んでいたが、今春に発売された「iPhone 16e」の価格は99800円〜で、完全に期待外れだった。しかも、最近のiPhoneはサイズがデカくなりすぎて、片手でホールドしながら操作できないという大きな欠点がある。したがって、iPhone miniやiPhone SEユーザーを中心に、買い替え