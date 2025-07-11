Xに投稿された参院選の候補者や政党名の記入を終えた投票用紙（画像の一部を加工しています）参院選（20日投開票）の期日前投票で、有権者が投票所で候補者や政党名の記入を終えた投票用紙を撮影し、X（旧ツイッター）に投稿する事例が相次いでいる。「推し」の候補者や政党の支持を広げる目的がある。公選法では投票所内の撮影を規制する条文はない。ただ、20日に投稿すれば、投開票日当日の選挙運動に該当して公選法に抵触する