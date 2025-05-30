制服警察官がコンビニ店を利用します――。山梨県警が今月、Ｘ（旧ツイッター）で、制服を着用した警察官がコンビニで飲食物を購入することに理解を求める投稿をしたところ、「いいね」が約３１万件つくなど大きな反響を呼んでいる。一部に批判的な声も寄せられたものの、大半が好意的な意見で、県警は「制服による来店は犯罪の抑止にも効果的」などとして今後も理解を求めていくという。（鈴木日南子、木村誠）県警は今月１９