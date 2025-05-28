脇腹のケガはクセになりかねない上半身のコンディション不良を訴えて、今シーズンの１軍出場がわずか１試合にとどまっているヤクルト・村上宗隆内野手（25）。２軍再調整を命じられてから１ヵ月が経過したが、復帰時期は未定となっている。調整遅れで１軍初昇格したのは４月17日の阪神戦。「４番・レフト」で戻ってきたまではよかったが、９回に回ってきた打席でスイングした直後、脇腹付近を手で押さえて自分で交代を申し出た。「