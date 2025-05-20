Google NotebookLMアプリが提供開始！Android 10以降またはiOS・iPadOS 17以降に対応Googleは20日（現地時間）、同社が提供するAIを活用した情報整理・リサーチアシスタントサービス「NotebookLM」（ https://notebooklm.google.com/ ）のスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「Google NotebookLM」（以下、NotebookLMアプリ）を提供開始しています。対応OSはAndroid 10以降およびiOS 17.0以降、iPadOS 17.0以降。現時点で最新