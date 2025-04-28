¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¤Þ¤¿ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÀè¤Û¤É¡¢º£·î14Æü¤«¤é1½µ´Ö¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é²Á³Ê¤¬²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5¥­¥í¤¢¤¿¤êÁ°¤Î½µ¤è¤ê3±ß¥¢¥Ã¥×¤Î4220±ß¤È16½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£