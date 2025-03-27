カズレーザーが２６日、ＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演し、高学歴の人たちに共通していることを指摘した。ＭＣのかまいたちは「それや…」と、つぶやいた。番組では学歴についてトークを繰り広げた。同志社大学出身のカズレーザーに、かまいたち濱家が「親からどういう教育を受けてきた？一番言われてきたことは」と尋ねた。カズレーザーは「早く寝なさい」と返答。驚きの声があがるとカズレーザー「ぼくは子供