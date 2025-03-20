米大リーグ（ＭＬＢ）ドジャースの大谷翔平投手らが活躍した「東京シリーズ」に、女子プロゴルフ選手たちが大挙押し寄せて話題を集めている。女子プロゴルフツアー第２戦「Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス」（２１〜２３日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６６６８ヤード、パー７２）を前に、渋野日向子（サントリー）は、１９日に東京ドームで行われたカブス―ドジャース戦を勝みなみ（明治安田）とともに観戦。２０日の練習後には感想