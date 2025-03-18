政治評論家の田崎史郎氏が１７日のテレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組では石破茂首相が首相公邸で自民党衆院議員１期生１５人を集めて会食した際、土産名目で１人当たり１０万円分の商品券を配っていた問題を取り上げた。田崎氏は、まず高額医療費制度の方針転換による予算成立の混乱に関しては、予算案が衆院は通過している以上は、成立引き換えで首相が退陣する可能性は「ないと思います」と指摘した。また今回の