アメリカのトランプ大統領は、ジョン・F・ケネディ大統領の暗殺事件に関するおよそ8万ページに及ぶ記録を18日に全面公開すると表明しました。トランプ大統領「我々はあす（18日）、ケネディ大統領の暗殺事件に関する記録をすべて公開します。人々が何十年も待ち望んでいたことです」トランプ大統領は17日、1963年に起きたケネディ大統領の暗殺事件に関する記録を18日に全面公開すると表明しました。編集や要約はしないとしていて、