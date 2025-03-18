◆大相撲▽春場所１０日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）が１８日の１０日目、休場した。９日目に幕内・一山本（放駒）に敗れて４敗目。新横綱の３つ目の金星配給は昭和以降で最多に並ぶ不名誉で、１９６４年春場所の栃ノ海以来４人目。首位・大の里、高安とは早くも３差で優勝も遠のいていた。対戦相手だった幕内・宇良（木瀬）は不戦勝となる。新横綱の休場は立浪部屋の先輩で双羽黒の８６年秋場