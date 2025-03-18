義母からのネチネチした嫌味に、黙って耐えていませんか？けれど、じっと我慢しているだけでは、相手はどんどんつけ上がるばかり。今回は、同居中の義母に仕返しをしたという読者のエピソードをご紹介します！「朝の挨拶、ちゃんとしに来ましたよ？」「まだ婚約中なのに、義実家での強制同居がスタート。義母は嫌味ばかり言ってきて、本当にストレスでした。それだけでもうんざりなのに、『朝起きたら、最初に私の部屋まで挨拶に