¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£·Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤ò¡Ö°ìÄê¤Î»ö¼Â¡×¤È¤·¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸©µÄ²ñ¤¬º£¸å¼è¤êÆÀ¤ëÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï£µÆü¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö°ìÄê¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î?°ì¤Ä¤Î¸«²ò?¤À¤È¼õ¤±»ß