米ＮＹの国立記念碑で星条旗などと共に掲揚される性的少数者支持のレインボーフラッグ/David 'Dee' Delgado/Reuters/File（ＣＮＮ）米国防総省が現役の軍人について、出生時の性別と性自認が異なる「トランスジェンダー」で一定の条件を満たさない場合は除隊するとの方針を明示していることが分かった。２６日に裁判所へ提出された指針のメモで明らかになった。メモには国防次官の署名がある。自身の性別に違和感がある「ジェンダ