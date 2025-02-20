ドジャースの大谷翔平投手（３０）とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３２）のＭＶＰ対決がＷＢＣで実現か――。ジャッジが１９日（日本時間２０日）、米メディアの取材に２０２６年３月のＷＢＣで米国代表で戦うことを示唆した。この日、米国の複数メディアが報じた。ジャッジが「ＦＯＸスポーツ」のディーシャ・ソーサー氏に「それはかなり楽しいと思うよ。自分の国を代表するのはクールだね」とＷＢＣ初出場に前向き