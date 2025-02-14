欧州で発表された最新の「ヤリスクロス」とは？トヨタの欧州法人は、コンパクトSUV「ヤリスクロス」2025年モデルを2025年1月30日に発表しました。ヤリスクロスは、コンパクトハッチバック「ヤリス」をベースとしたSUVモデルで、2024年には欧州で20万台以上を販売してセグメントSUVの売上トップの地位を確立するとともに、トヨタの欧州市場でのベストセラーモデルとなっています。ストームグレーがカッコいい「ヤリスクロス G