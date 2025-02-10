ボケずに長生きするにはどうすればいいのか。免疫に詳しい大阪大学の宮坂昌之名誉教授は「認知症の代表例はアルツハイマー病だが、原因は解明されていない。ただ、最近わかってきたことがある。“ウイルス感染が発症リスクを上げる”ということだ。なかには10倍以上発症リスクを上げる病気もある」という――。※本稿は、『あなたの健康は免疫でできている』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。写真＝iStock