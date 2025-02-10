2月8日、Snow Manの向井康二と、タイの人気俳優であるマーチ＝チュターウット・パッタラガムポンが共演するBL（ボーイズ・ラブ）ドラマ『Dating Game（仮題）』の制作が発表された。向井はドラマ主演について《ご存知の方も多いように、私はタイと日本のハーフです。かねてからの目標でもあったタイの共演者、スタッフの方とご一緒できる機会を頂きこれからの撮影が楽しみです。皆さんがこの物語を楽しんでくれることを願って