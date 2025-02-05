職場ではさまざまな人間関係が絡み合う。東京都の40代前半女性（個人事業主／年収100万円未満）は、20代の頃に勤めていた「ある業界向けの週刊紙の出版社」で、「煩悩にまみれた」人間模様を目撃したという。「そこは家族経営で、70代の父親が社長、60代の母親が経理、そして30代の息子と、息子の男友達がいました」女性いわく、社長は「人は良さそうですが親バカ」で、編集の仕事を始めてまだ数年しか経っていない息子を次期編集