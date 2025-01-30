収益化できたYouTubeの人気チャンネルを、高値で売価するビジネスがある。主婦の渡辺幸子さん（仮名・50代）も、チャンネルの運営と売却で大金を手に入れた一人。「これまでYouTubeを見たことがなかった」という50代女性はいかにして成功を手にしたのか。◆初心者のチャンネルが半年で月収297万円を達成渡辺さんが運営していたのは、「日本称賛系」と呼ばれるジャンルのチャンネル。海外から見た日本の賞賛するべきポイントが