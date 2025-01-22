【ダボス共同】国連のグテレス事務総長は22日、スイス東部ダボスで開催中の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で演説した。石油など化石燃料への依存は、地球環境を破壊する「怪物だ」と指摘。出席した政財界の指導者らに「リーダーシップがかつてないほど求められている」と強調し、気候変動対策を進める必要性を訴えた。トランプ米大統領は、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」からの再離脱を指示する大統領令に署