児童虐待、名誉毀損の容疑で有罪判決を言い渡されたK-POPガールズグループ「T-ARA（ティアラ）」元メンバーのアルムが、今度は金銭詐取の容疑で在宅起訴された。【全文】「子どもの顔に小便…」アルム、元夫の残酷な虐待暴露1月21日、捜査当局によると、水原（スウォン）地検・安山（アンサン）支庁は昨年12月、アルムの現夫A氏を詐欺容疑で拘束起訴し、アルムを在宅起訴した。アルムとA氏は、アルムのファンなど知人3人から約3700