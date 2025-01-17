¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï16Æü¡¢2025Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤ò³«ºÅ¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È´äÀ¥¿Îµª»á¡¢¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤Ç³ÝÉÛ²íÇ·»á¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Ç7Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»3089°ÂÂÇ¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Îµ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤­¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£ÄÌÃÎ¼°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1995Ç¯1·î17Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÏÅö»þ21ºÐ¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯