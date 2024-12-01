スネルとの5年契約を発表「世界一を獲ることが待ちきれない」大谷翔平、山本由伸両投手の所属するドジャースは30日（日本時間12月1日）、ブレイク・スネル投手と5年総額1億8200万ドル（約273億円）で契約を結んだと発表した。今季はジャイアンツに所属し5勝3敗、防御率3.12。オフに2年契約を破棄し、FAとなっていた。31歳のスネルは2011年ドラフト1巡目追補（全体52位）でレイズ入り。2016年にメジャーデビューすると、2018年